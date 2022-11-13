جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، إنه من مواليد مدينة صفد عام 1935 وتربى هناك حتى وصل للثالثة عشر من العمر، «بعد ذلك حدثت النكبة فى عام 1948، وخرجنا لاجئين إلى سوريا، كنت فى ذلك الوقت فى الصف السادس منتقلا إلى الصف السابع الابتدائى، أذكر تلك الأيام تماما بكل تفاصيلها؛ وكيف حصلت وأتذكر أننا لم نكن على استعداد فى ذلك الوقت للمواجهة بسبب الاحتلال البريطانى».





وأضاف فى أول حوار له بعد صمت دام خمس سنوات مع الإعلامى تامر حنفى والمذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «خرجنا من فلسطين فى أواخر 47 أوئل 48 وكان عدد اللاجئين اللذين خرجوا من بيوتهم فى ذلك الوقت 950 ألف من الضفة الغربية إلى غزة وإلى الأردن وسوريا ولبنان والعراق». وتابع: «كنت أعتقد وقتها أن المسألة مسألة أسابيع؛ وقيل لنا إننا سنخرج وسنعود، وخرجنا كما نحن وتركنا كل شيء ولم نحمل معنا أى غرض من البيت على أمل أننا سنعود، ومع الأسف منذ 48 إلى يومنا هذا، حدث ما حدث، وكل هذا مدون عندى فى كتب كتبتها مؤخرا، وكل شيء مسجل للتاريخ، لأنه فعلا ذكريات مؤسفة جدا ومؤلمة جدا، وأعتقد أننا لم نكن نعرف الحقيقة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الفلسطينى لـ«القاهرة الإخبارية»: خرجت لاجئا إلى سوريا وعمرى 13 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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