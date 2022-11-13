أردوغان: 6 قتلى و53 جريحا فى انفجار إسطنبول.. ونعمل على كشف المنفذين

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن زيادة حصيلة ضحايا الانفجار الذى ضرب اليوم الأحد شارع مزدحم بالمارة بمنطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول غربى تركيا، إلى 6 قتلى و53 جريحا.





وأضاف الرئيس التركى -فى كلمة متلفزة- أن منفذى التفجير الإرهابى فى شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم. وأكد أردوغان أن الجهات التى تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشددا على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه. وكان انفجار وقع فى وقت سابق اليوم بشارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، وهو طريق للمشاة شهير بوجود السياح والمحليين به وتصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم.

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