العالم اليوم - الدفاعات السورية "تصد" هجوما إسرائيليا بريف حمص

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء السبت، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوب الشرقي.

وأفاد المصدر الحكومي بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط عدد من الأهداف الإسرائيلية التي استهدفت ريف حمص.

من جهته، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة التي تتواجد في جماعات عسكرية موالية لإيران وحزب الله اللبناني، بحسب المرصد.

ولفت المرصد السوري الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع 2022.