أردوغان: تحقيقات موسعة لكشف منفذى التفجير الانتحاري في ميدان تقسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي، الأحد، إن بلاده تجرى تحقيقات موسعة لكشف منفذى التفجير الانتحاري في ميدان تقسيم.

أكد والي مدينة إسطنبول التركية علي يرلي قايا، ارتفاع عدد ضحايا تفجير تركيا إلى 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في الانفجار الذى وقع في ميدان تقسيم في تركيا، مشيرا إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

ونشر نشطاء عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو يبرز لحظة الانفجار الانتحاري في ميدان تقسيم، ما أدى لمقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين كحصيلة أولية.

ويبرز مقطع الفيديو وضع سيدة لشنطة وسط ميدان تقسيم، في ظل وجود عدد كبير من المارة، وذلك قبل أن يقوم بعملية التفجير عن بعد.