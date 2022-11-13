إعلام تركى: حقيبة مفخخة تركتها امرأة سبب انفجار ميدان تقسيم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أكدت وسائل إعلام محلية تركية أن الرقابة العسكرية التركية خفضت سرعة الوصول للإنترنت مع إمكانية وقفه بالكامل، كما حدث عام 2020، إضافة إلى منع النشر عن الانفجار.

وأوضح الإعلام التركى أن تقديرات محلية تشير إلى أن يكون الانفجار ناجماً عن حقيبة مفخخة تركتها امرأة في ميدان تقسيم، مشيرا إلى أن أصبع الاتهام الأولية تتجه نحو حزب العمال الكردستاني.

ونشر نشطاء عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو يبرز لحظة الانفجار الانتحاري في ميدان تقسيم، ما أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين كحصيلة أولية.

ويبرز مقطع الفيديو وضع أحد الأشخاص لشنطة وسط ميدان تقسيم، في ظل وجود عدد كبير من المارة، وذلك قبل أن يقوم بعملية التفجير عن بعد.

فيما أكد والي مدينة اسطنبول التركية علي يرلي قايا، عبر حسابه الرسمى على تويتر، مقتل 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين في الانفجار الذى وقع في ميدان تقسيم في تركيا، مشيرا إلى أن الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج.