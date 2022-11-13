بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسى الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، اليوم الأحد، ردا على سؤال بشأن اجتماع الرئيس الروسى بأعضاء مجلس الأمن الروسى: "نعم، هناك مثل هذه الخطط، نحن نتحدث عن اجتماع تنفيذى منتظم"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

ويعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بانتظام اجتماعات عملياتية مع مجلس الأمن الروسى على أساس أسبوعى.

ومن المقرر أن يعقد بوتين أيضا اجتماعا مع الحكومة الروسية الأسبوع المقبل لبحث مستجدات الوضع الروسى - الأوكرانى.

وفى سياق منفصل، قال مصدر روسى إن محادثات روسى أوكرانية ستبدأ صباح غد الإثنين.

وقال مساعد الرئيس الروسى فلاديمير ميدينسكى الذى يقود الوفد الروسى إلى المحادثات فى وقت سابق، إنه "تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكرانى اليوم لإجراء محادثات فى منطقة جوميل فى بيلاروسيا".