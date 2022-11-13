روسيا: إضافة بند الأمن لجدول أعمال قمة العشرين غير قابل للتطبيق

جدة - نرمين السيد - ودعت الخارجية- مجموعة العشرين إلى وقف الحديث عن الأمن والتركيز على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا فى العالم.
وقالت الوزارة "نحن مقتنعون بأن مجموعة العشرين عليها أن تتعامل بدقة مع المجموعة الاجتماعية والاقتصادية للمشاكل، إن توسيع جدول أعمالها ليشمل مسائل السلام والأمن ليس قابلا للتطبيق"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون تدخلا مباشرا فى صلاحيات مجلس الأمن الدولى، وسيقوض أجواء الثقة والتعاون فى إطار مجموعة العشرين على حساب أنشطتها المتخصصة التى نحتاج إليها.
وأضافت أن موسكو تؤيد الطابع المفتوح للاقتصاد العالمى ومنع تمييز المشاركين فيه، بما فى ذلك الإلغاء السريع وغير المشروط لجميع القيود الأحادية الجانب غير الشرعية.
وتجتمع مجموعة العشرين - التى تضم أكبر الاقتصادات فى العالم وتشكل أكثر من 80 % من الناتج المحلى الإجمالى العالمى - فى جزيرة بالى فى إندونيسيا هذا الأسبوع.
وستشكل أزمة الغذاء العالمية - بحسب روسيا - جزءا رئيسيا من جدول أعمال القمة فى بالى، والتى تأتى قبل أيام فقط من انتهاء سريان اتفاق الحبوب فى البحر الأسود فى 19 نوفمبر الحالى.
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