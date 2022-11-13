العالم اليوم - انفجار تقسيم.. فيديوهات من كافة الزوايا ترسم المشهد الصادم

انتم الان تتابعون خبر انفجار تقسيم.. فيديوهات من كافة الزوايا ترسم المشهد الصادم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - وثقت الكاميرات العادية منها والأمنية، الأحد، لحظة الانفجار الذي ضرب منطقة تقسيم الحيوية وسط مدينة إسطنبول التركية.

وتقول السلطات التركية إن انفجارا وقع في منطقة تقسيم بإسطنبول عصر اليوم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ويظهر فيديو الذي كان يسجله أحد المارة مصادفة ازدحاما كبيرا في شارع تقسيم، حيث كان الأشخاص يغطون كل أرجاء الشارع.

وفجأة، ظهر وميض الانفجار وأعقبه دوي هائل، ثم دعب الرعب في قلوب المارة فأخذوا يركضون هربا من مكان الانفجار، وفق فيديو نشرته وسائل إعلام تركية.

وفي فيديو آخر، توثق الكاميرات لحظات الفرار الكبيرة في الشارع الحيوي في وسط إسطنبول.

ويظهر الفيديو أن مناطق أخرى في الشارع كانت مزدحمة بخلاف فيديو الكاميرا الأمنية، التي بدا من خلالها حركة المارة خفيفة

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا قبل ذلك فيديو سجلته كاميرا مراقبة يظهر لقطات أقرب إلى الانفجار.

وتظهر فيديوهات أخرى أكثر قسوة بعد الانفجار، وجود جثث على أرض الشارع، علما بأن السلطات التركية أفادت بمقتل 4 وإصابة 38 آخرين في حصيلة أولية.

وبعيد الانفجار، وصلت قوات أمنية كبيرة إلى المكان وضربت طوقا أمنيا حوله، وكذلك وصت فرق الإنقاذ، بحسب فيديو نشرته وكالة "دوغان التركية.