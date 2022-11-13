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قتلى وجرحى بانفجار وسط إسطنبول التركية

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين بجراح في انفجار بشارع تقسيم السياحي الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية. قتلى وجرحى بانفجار وسط إسطنبول التركيةلقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين بجراح في انفجار بشارع تقسيم السياحي الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية. وذكرت وسائل إعلام تركية أن 4 اشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 بجراح متفاوتة جراء الانفجار. وشارع تقسيم يعد من أبرز الأماكن السياحية المكتظة بالسياح طوال العام. ووقع الهجوم في يوم العطلة الأسبوعية بالنسبة للمواطنين الأتراك.

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