باحثة صينية: موقف بكين ثابت فى الأزمة الروسية الأوكرانية ونرفض الأحادية

جدة - نرمين السيد - أكدت ياى شين هوا، الباحثة السياسية الصينية، موقف الصين الثابت من الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تدعو بكين إلى حل هذه الأزمة عبر الحوار والتشاور بين الأطراف المعنية، مشددة فى الوقت ذاته على أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على روسيا غير مقبولة.





سياسة القوة

وقالت ياى شين هوا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" عبر "سكايب"، اليوم الأحد، إن الصين قدمت مساعدات إنسانية كبيرة وتدعو إلى تجنب وقوع المزيد من الأزمات الإنسانية فى مناطق الصراعات، لافتة إلى أن الصين أكدت فى مختلف المناسبات أنها تعارض سياسة القوة وتدعو إلى التعددية.

نرفض الأحادية القطبية

وأضافت الباحثة الصينية، أن الوضع الدولى يشهد تطورات كبيرة فى الوقت الحالى، وأن الصين تدعو إلى التعددية وليس القطبية الواحدة، موضحة أنه دائمًا ما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أكبر منافس فى الوضع الدولى، خصوصا فى السنوات الأخيرة، بينما تحاول بكين تعزيز العلاقات مع واشنطن.

استفزازات أمريكية

وأشارت إلى تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة فى بعض القضايا مثل قضية تايوان، لافتة فى هذا الصدد إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى، إلى تايوان فى أغسطس الماضى، ما اعتبرته بكين استفزازًا كبيرًا للصين، يمس سيادة الثوابت الوطنية الصينية.

وقالت ياى شين هوا: "هناك استفزازات أمريكية واضحة فى البحر الجنوبى ومضيق تايوان، وهذا أمر يهدف إلى تقويض الصين، وكل الصراعات فى بحر الصين الجنوبى ومضيق تايوان ناجمة عن استفزازات أمريكية".