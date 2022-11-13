قادة أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان يؤكدون ضرورة معالجة أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الكورى الجنوبى يون سوك يول ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا خلال لقائهم فى كمبوديا على هامش الآسيان على الضرورة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، وذلك بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ كوب27 المنعقد حاليا فى مصر.





وذكر البيت الأبيض - فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد - أن البلدان الثلاثة ستعمل محليًا ومع شركاء لتعزيز الطموح العالمى لتسريع نمو اقتصاد الطاقة النظيفة وتجنب التداعيات الأكثر كارثية لأزمة تغير المناخ ومساعدة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل على بناء قدرتها على الصمود فى مواجهة تأثيرات المناخ. وبحسب البيان، انضمت البلدان الثلاثة إلى مبادرة صافى الانبعاثات الصفرى للحكومات أعلن عنها بايدن خلال قمة كوب27، والتزمت بتحقيق صافى انبعاثات صفرى من عمليات الحكومة الوطنية بحلول عام 2050.

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