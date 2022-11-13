العالم اليوم - لحظة انفجار إسطنبول.. ماذا كشفت الكاميرا الأمنية؟

انتم الان تتابعون خبر لحظة انفجار إسطنبول.. ماذا كشفت الكاميرا الأمنية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - أظهرت كاميرا أمنية مثبتة في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول لحظة الانفجار الذي أوقع عددا من القتلى والجرحى.

ويظهر في مقطع الفيديو، أن الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.

من جانبه، كشف والي إسطنبول في تغريدة على "تويتر"، أن انفجار تقسيم خلف 4 قتلى و38 جريحا على الأقل.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث.