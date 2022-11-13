العالم اليوم - انفجار بمنطقة تقسيم بإسطنبول يوقع عددا من القتلى والجرحى

انتم الان تتابعون خبر انفجار بمنطقة تقسيم بإسطنبول يوقع عددا من القتلى والجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - شهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الأحد، وقوع انفجار في شارع الاستقلال، قرب ميدان تقسيم الشهير، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وبحسب حاكم اسطنبول، فإن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال المكتظ بالسياح، خلف أربعة قتلى و38 جريحا على الأقل.

وكتب حاكم اسطنبول، علي يرليكايا، على موقع تويتر، أن الانفجار وقع حوالي الساعة 4:20 مساءً (13:20 بتوقيت غرينتش)، فيما لم تتضح بعد أسباب الانفجار.

وأظهر مقطع مصور نُشر على الإنترنت ألسنة لهب تتفجر وصوتا مدويًا، بينما استدار المارة وهربوا بعيدًا.

وأظهرت لقطات أخرى سيارات إسعاف وسيارات إطفاء والشرطة في مكان الحادث، فيما قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن المتاجر أغلقت والشارع مغلق.

ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث، فيما كانت تركيا قد شهدت عدة تفجيرات دامية بين سنتي 2015 و2017.