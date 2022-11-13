الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد طارق حمامرة (17 عاماً)، وأحمد رائد زكى زعول (18 عاماً)، وعز الدين محمد زعول (19 عاماً) من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين كنعان جمال الطل، وعاصف على سويلم، خلال اقتحامها لبلدة الظاهرية جنوب المدينة.

كما طاولت الاعتقالات، الشاب محمد ياسر دعنا من القدس، والأسير المحرر بكر أبو عبيد من جنين وهو أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامى من بلدة عرابة قضاء جنين.

يُشار إلى أنه وخلال شهر أكتوبر الماضى، اعتقلت قوات الاحتلال 690 فلسطينياً من الضفة والقدس المحتلة، بينهم 119 طفلاً و30 امرأة.