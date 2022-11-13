عاجل- انفجار بمنطقة تقسيم فى وسط مدينة إسطنبول التركية

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال حاكم اسطنبول إن انفجار تقسيم خلف عدد من القتلى والجرحى. وبحسب الصور والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فقد خلف الانفجار فوضى فى الشارع، فى حين هرعت قوات الأمن والدفاع المدنى وسيارات إسعاف إلى موقع الانفجار.

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