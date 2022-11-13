زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد الجيوديناميكى التابع لمرصد العاصمة أثينا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 74 كيلومترا جنوب غرب مقاطعة لاسيثى فى كريت، وعلى عمق 11 كيلومترا، بحسب صحيفة "كاثمرينى" اليونانية. ولم ترد أنباء تفيد بوقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

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