العالم اليوم - انفجار بمنطقة تقسيم بإسطنبول يوقع عددا من القتلى والجرحى

انتم الان تتابعون خبر انفجار بمنطقة تقسيم بإسطنبول يوقع عددا من القتلى والجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - شهدت العاصمة التركية إسطنبول وقوع انفجار في منطقة تقسيم أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت المصادر إن حصيلة أولية أفادت بسقوط 11 جريحا إثر الانفجار الذي وقع في منطقة تقسيم المكتظة بالسائحين.

من جانبه، كشف حاكم اسطنبول في تغريدة على "تويتر"، أن انفجار تقسيم خلف عدد من القتلى والجرحى.

وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

ولم يرد على الفور مزيد من التفاصيل عن الحادث.