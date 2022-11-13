العالم اليوم - هبوط طائرة أميركية سرية يثير المخاوف

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - هبطت الطائرة الأميركية السرية المعروفة باسم "x-37b" في ولاية فلوريدا، السبت، بعد نحو 3 سنوات قضتها المركبة غير المأهولة في الفضاء، مما أثار مخاوف بين سكان فلوريدا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن سكان ولاية فلوريدا اعتقدوا أن الطائرة عبارة عن "جسم غريب"، خاصة بعدما سمعوا صوت انفجار صوتي.

وهبطت الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتشبه المكوك المصغر، في مركز كينيدي للفضاء فجر السبت، وذلك أن أقلعت في مايو 2020.

ونظرا لأن الهبوط الجديد كان غير متوقع أثار الأمر مخاوف لدى سكان فلوريدا، وتعزز الخوف مع صوت انفجار ضخم في ساعات الصباح المبكرة إلى اهتزاز المنازل.

وسمع دوي الانفجار في مناطق تمتد من تيتوسفيل إلى كيسيمي، ويفصل بين المدينتين نحو 67 كيلومترا.

وأطلق سلاح الجو الأميركي على المركبة التي صنعتها "بوينغ" اسم "x-37b"، وهي على هيئة مركبة المكوك الفضائي لكنها صغيرة الحجم حيث يبلغ طولها 9 أمتار، ويوجد منها نسختان فقط.

ويعرف عنها أنها تحدث دويا كبيرا لدى هبوطها، لكن جرت العادة سابقا على الإعلان مسبقا عن موعد الهبوط.

وتحيط السرية بهذه الطائرة، واكتفى سلاح الجو الأميركي سابقا بالقول عن إحدى مهاتها إنها تعمل على "تقليل المخاطر والتجريب وتطوير مفهوم تكنولوجية المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام".