قمة آسيان تبدأ أعمالها بدون بايدن
بدأت صباح اليوم الاحد أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا،في العاصمة الكمبودية بنوم بنه بدون حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد انتظاره نصف ساعة.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في قناتها على "تلغرام"، إن قمة شرق آسيا في كمبوديا بدأت بدون الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تم انتظاره لمدة نصف ساعة.
واضافت زاخاروفا: "بدأت قمة EAS في كمبوديا (يجب عدم الخلط بينها وبين كولومبيا) بدون بايدن. انتظرنا 30 دقيقة، ولم يأت بايدن".
وفي وقت سابق، شكر الرئيس الأمريكي جو بايدن القيادة "الكولومبية"، عن طريق الخطأ، بدلا من الكمبودية، على تنظيم قمة الآسيان.
وتعد قمة شرق آسيا منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حول قضايا ذات الصبغة السياسية، والتنمية، وتعزيز التعاون العملي بين الدول.
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