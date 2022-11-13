بريطانيا: سنضطر لزيادة الضرائب فى خطة الميزانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية، فإن هانت يحاول استعادة مصداقية بريطانيا بين المستثمرين فى أول خطة ميزانية منذ أن حل ريشى سوناك محل ليز تراس فى رئاسة الوزراء الشهر الماضى، مع تعهد بالتراجع عن أخطائها السياسية الاقتصادية، وعلى رأسها سلسلة التخفيضات الضريبية غير الممولة.

وأدت "ميزانية مصغرة" لتراس فى سبتمبر الماضى إلى ركود فى سوق السندات أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وأجبرها فى النهاية على الاستقالة.

وقال هانت: "ستكون هذه لحظة اختيار كبيرة للبلاد وسنضع الناس فى المقدمة".