قصف أوكرانى يستهدف محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

جدة - نرمين السيد - أفادت السلطات فى مدينة نوفايا كاخوفكا، الواقعة فى مقاطعة خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا، بتعرض محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، لأضرار جسيمة جراء قصف أوكرانى.





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