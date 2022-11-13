روسيا تسيطر على بلدة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - ولا تزال الأزمة مشتعلة فى مناطق أخرى من أوكرانيا، إذ تقاوم القوات الروسية بشدة فى أماكن أخرى، ووصف الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، المعارك فى منطقة دونيتسك بأنها "كالجحيم".
وقال، إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الحيوية فى مدينة خيرسون، قبل ما وصفه بـ"الفرار"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا بدأت فى إعادة الاستقرار للمدينة، بعد دخول القوات الأوكرانية إليها.
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