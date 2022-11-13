بابا الفاتيكان: الأزمة الروسية الأوكرانية تزيد معاناة الفقراء

جدة - نرمين السيد - وأضاف بابا الفاتيكان - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - "دعونا لا ننجذب إلى صرخات الشعبوية التى تستغل احتياجات الناس الحقيقية من خلال حلول سهلة ومتسرعة".
تأتى تصريحات البابا فرنسيس فى ظل سجال أوروبى حول الهجرة بعدما منعت الحكومة الإيطالية اليمينية رسو 4 سفن مهاجرين لأيام قبل السماح لثلاثة منها بالرسو وإجبار فرنسا على استقبال الأخيرة، ما دفع فرنسا لتعليق مشاركتها فى برنامج أوروبى لإعادة توزيع المهاجرين وتعزيز معابرها الحدودية مع إيطاليا.
فى السياق ذاته، ألقى البابا فرنسيس الضوء على الحرب فى أوكرانيا، قائلا: إنها تضيف إلى معاناة الفقراء الذين لا زالوا يتعافون من أزمة وباء فيروس "كورونا" والكوارث الطبيعية وتغير المناخ.
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