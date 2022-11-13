بيلاروسيا: أوكرانيا تزرع الألغام قرب حدودنا

جدة - نرمين السيد - ونشرت اللجنة البيلاروسية - مقاطع فيديو تظهر قيام العسكريين الاوكرانين بزرع الألغام قرب حدود البلاد. وكانت لجنة الحدود الحكومية البيلاروسية قد أعلنت فى وقت سابق، أن الجانب الأوكرانى فجر جميع الجسور الحدودية ويقوم بزرع الألغام على الحدود مع بيلاروسيا.

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