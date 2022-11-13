بلينكن: الولايات المتحدة تدعم رئاسة الهند لمجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريدة نشرها بلينكن على تويتر اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبرامانيام جايشانكار فى كمبوديا على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وبحث بلينكن وجايشانكار - بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - العديد من القضايا الرئيسية، بينها العملية العسكرية فى أوكرانيا التى ستدخل شهرها التاسع فى غضون أيام قليلة.

وكتب بلينكن على تويتر: "قابلت وزير الشؤون الخارجية الهندى جايشانكار على هامش قمة آسيان اليوم فى بنوم بنه لمناقشة الجهود الجارية لتوسيع شراكتنا وتخفيف آثار الحرب الروسية فى أوكرانيا"، وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم رئاسة الهند لقمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن تستضيف الهند قمة مجموعة العشرين فى الأول من سبتمبر 2023.

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، قد أوضح فى وقت سابق أن "رئاسة مجموعة العشرين ليست مجرد اجتماع دبلوماسى للهند، إنها مسؤولية جديدة ومقياس لثقة العالم فى الهند".