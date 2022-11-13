العالم اليوم - فرنسا.. ألواح شمسية في محطات القطارات لتوفير الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - تعتزم فرنسا تركيب 1800 ألف متر مربع من الألواح الشمسية في أكثر من مئة محطة قطار بدءا من عام 2024، كمرحلة أولى ضمن خطة تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه الألواح في غضون عشر سنوات، بحسب ما أعلنته الشركة الفرنسية للسكك الحديد.

ستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15 بالمئة من الكمية التي تستهلكها 3 آلاف محطة فرنسية، بحسب الشركة المنضوية ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف). إلا أن الكهرباء المُنتجة سيُعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تُستخدم بشكل مباشر في المحطات.

وعهدت شركة "SNCF Gares & Connexions" المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة "تينيرجي" المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تتخذ من جنوب فرنسا مقرا لها، وستتولى الشركة تركيب الألواح الشمسية وصيانتها. ومن المقرر تثبيت الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة لـ119 محطة.

وأكدت المديرة العامة للشبكة الوطنية لسكك الحديد، مارلين دولفيك، في تصريح صحافي أن "تطوير الطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية لنا، فهي إحدى الطاقات المتجددة"، مشيرة إلى رغبتها في التوصل إلى "محطات صديقة للبيئة" تستهلك كميات أقل من الطاقة وتبتعد عن الطاقة الأحفورية.

وتهدف الخطة إلى تركيب مليون متر مربع من الألواح الشمسية في المحطات حتى عام 2030 إلى 2032. وبحلول هذا الموعد النهائي، ترغب الشبكة الوطنية للسكك الحديد في الوصول إلى استهلاك كميات أقل من الكهرباء تساوي ما تُنتجه الطاقات المتجددة في المحطات.