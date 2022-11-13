رسميا.. تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:28 مساءً - كلف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم الأحد، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب الكنيست بعد الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

كانت رئاسة دولة الاحتلال قد أعلنت أن هرتسوج أنهى اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست، حيث أوصى غالبية النواب بمنح نتنياهو تفويضا لتشكيل الحكومة.

وكان التحالف اليميني المتشدد برئاسة نتنياهو قد فاز بغالبية المقاعد في الكنيست خلال الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع الشهر الحالي.