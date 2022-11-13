العاهل الأردنى يلقى خطاب العرش: سنواصل مسيرة البناء

جدة - نرمين السيد - ألقى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، "خطاب العرش" أمام مجلس الأمة الأردنى، اليوم الأحد، مؤكدًا أن الأردن سيواصل مسيرة البناء، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى أنباء عاجلة منذ قليل.





وأضاف الملك عبدالله الثانى: "نهدف لخلق قيادات جديدة بالمؤسسات، وتحقيق مشاركة شعبية أوسع"، مؤكدًا على تعاون السلطات مهم لتجاوز العقبات، وتحقيق مشاركة شعبية أوسع. وشدد العاهل الأردنى على أنه "لن نقبل بتهميش شركائنا".

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