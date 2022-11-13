الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، تكليفًا لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ويأتى تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة التى عززت حظوة اليمين، وكذلك بناء على التوصيات التى تلقاها هرتسوج من نواب الكنيست، بعدما عاشت الدولة العبرية حالة من التقلب السياسى خلال السنوات الأخيرة.

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