بوتين يقر قانونا بسحب الجنسية الروسية فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - وينص أحد التعديلات الرئاسية المقترحة على احتمال سحب الجنسية من صاحبها إذا ارتكب هذا الشخص أفعالا تشكل تهديدا لأمن البلاد، وسيتم إثبات حقيقة وقوع الجريمة من قبل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى.

كما يقضى التعديل الآخر باحتمال سحب الجنسية من صاحبها إذا دعا علنا إلى القيام بأعمال تهدف إلى خرق وحدة أراضى روسيا وتشويه سمعة جيشها، والمشاركة فى أعمال المنظمات الأجنبية والدولية الممنوعة فى الأراضى الروسية.

ويقترح أيضا سحب الجنسية من صاحبها إذا قام بتدنيس علم روسيا أو شعارها، ودعا إلى التطرف والتعدى، وتنظيم تمرد مسلح لتغيير النظام الدستورى فى البلاد بالقوة، وتلقى وإعطاء رشوة، والاختطاف والابتزاز، والسرقة، وحيازة أسلحة غير قانونية وتجارة الأسلحة والتعذيب والشغب والتخريب.

يشار إلى أن مشروع قانون الجنسية تم تبنيه فى القراءة الأولى فى 5 أبريل الماضي، وينص هذا القانون على احتمال سحب الجنسية الروسية بسبب ارتكاب الجرائم الإرهابية والجرائم الجسيمة ضد الدولة، وجرائم تهريب المخدرات وتزوير الوثائق.