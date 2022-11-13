أوكرانيا: لن نتفاوض مع روسيا حتى نحرر دونيتسك ولوجانسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بودولياك قوله: "لا تزال روسيا غير ناضجة بما يكفى لإجراء محادثات حقيقية وسحب قواتها من أوكرانيا.. ومع ذلك، إن هذا سيحدث على الفور عندما تحرر القوات الأوكرانية دونيتسك ولوجانسك".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن سابقا عن ضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون ودعا أوكرانيا إلى العودة إلى المفاوضات.. فى الوقت نفسه، أكدت أوكرانيا أنه لن تكون هناك مفاوضات بعد ضم الأراضى الأوكرانية.

وأعرب ميخايلو بودولياك، فى تصريحات سابقة أنه من الممكن استئناف المفاوضات، ولكن فقط بعد أن تسحب روسيا قواتها من الأراضى الأوكرانية، بما فى ذلك شبه جزيرة القرم.

وأكد بودولياك أن أوكرانيا ستواصل تحرير أراضيها، على الرغم من الاستفتاءات الزائفة وإعلانات الضم الروسية، مشيرا إلى أن هذه "الاستفتاءات" أجريت تحت تهديد السلاح وليست لها قوة قانونية وفقًا للقانون الدولي.