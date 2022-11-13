بايدن: كوريا الشمالية تواصل ممارساتها الاستفزازية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكى فى قمة "آسيان"، والمقامة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، منذ أمس السبت، وهى القمة التى تجمع زعماء دول جنوب شرق آسيا، حيث شدد بايدن على ضرورة حل قضايا المنطقة الممتدة من جنوب بحر الصين وحتى ميانمار.

ومن المقرر أن يغادر بايدن كمبوديا، اليوم، متجهًا إلى جزيرة بالى الإندونيسية لحضور قمة العشرين يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.