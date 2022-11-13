العالم اليوم - رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - تسلم زعيم حزب الليكود الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، كتاب التكليف، من رئيس الدولة العبرية، إسحاق هرتزوغ، من أجل المضي قدما في تشكيل حكومة، بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة التي عززت حظوة اليمين.

وبادر الرئيس الإسرائيلي، إلى تكليف نتنياهو، بناء على التوصيات التي تلقاها من نواب الكنيست، فيما عاشت إسرائيل، حالة من التقلب السياسي، خلال السنوات الأخيرة.

وتطرق هرتسوغ، في مراسم بُثت على التلفزيون، إلى محاكمة نتنياهو في اتهامات بالفساد وقال إنها لا تشكل عقبة قانونية أمام توليه المنصب من جديد.

وينفي نتنياهو التورط في أي أعمال مخالفة، فيما تعهد بأن تكون الحكومة التي يشكلها لجميع الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، إن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت فوز تكتل بنيامين نتنياهو بـ64 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ووفق مراقبين، فقد كانت أحد العوامل الأساسية التي رجحت فوز كتلة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية، هو الصعود غير المسبوق لليمين المتطرف.

وصوت الإسرائيليون، في نوفمبر الجاري، لانتخاباتهم التشريعية الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف في دولة منقسمة سياسياً تسعى من أجل تشكيل تحالفات أو الحفاظ عليها.