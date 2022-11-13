العالم اليوم - إيطاليا.. مشروع ثقافي يكشف عن لوحة "مثيرة" عمرها قرون

انتم الان تتابعون خبر إيطاليا.. مشروع ثقافي يكشف عن لوحة "مثيرة" عمرها قرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - بدأ المرممون في مدينة فلورنسا الإيطالية مشروعا مدته ستة أشهر لتنظيف وكشف النقاب رقميا عن لوحة زيتية تجسد امرأة شبه عارية خاضعة للرقابة منذ فترة طويلة رسمتها أرتيميسا جنتلسكي، والتي تعد واحدة من أبرز النساء في تاريخ الفن الإيطالي.

لاقت جنتلسكي رواجا متجددا في عصر حملة "أنا أيضا"، التي تستنكر وتدين الاعتداء والتحرش الجنسي.

وتصور لوحتها، "رمزية الميل"، أنثى عارية بالحجم الطبيعي، يعتقد أنها صورة ذاتية لها، وقد غطيت بستائر وأغطية دائرية بعد حوالي 70 عاما من قيام جنتلسكي برسمها عام 1616.

لن يتمكن المرممون من إزالة الستائر بسبب خطر إتلاف اللوحة الموجودة تحتها. لكنهم سيقومون بدلا من ذلك بعمل نسخة رقمية من النسخة الأصلية، والتي ستعرض ابتداء من سبتمبر المقبل.