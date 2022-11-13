عدادات كهربائية مدعومة لنفس العائلة في محافظة أخرى بمن في ذلك الطلاب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 13 نوفمبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق إن العائلات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي يمكنها الحصول على أكثر من عداد لوجودها في محافظات مختلفة.

وأضافت في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه يمكن الحصول على عداد آخر أو أكثر لرب الأسرة من سكان محافظة معينة ويعمل في محافظة أخرى، أو أحد أبنائه، أو إذا كان أحد الأبناء يدرس في محافظة أخرى.

وتابعت "الفئات تشمل طلبة الجامعات والعاملين غير المتزوجين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة المستفيد من الدعم".

يشار أنه يمكن التسجيل للفئات الجديدة عبر الرابط التالي kahraba. gov. jo.

-- (بترا)

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