البرهان: نسعى للوصول بالسودان لبر الأمان والجيش يمثل تماسك بلدنا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس السيادة السودانى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن المجلس يسعى للوصول بالسودان لبر الأمان، قائلاً: "نمضى لتحقيق الأمن والاستقرار بالسودان"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل.





وأضاف البرهان فى كلمة ألقاها للشعب السودانى: "نسعى للتوافق مع جميع جيراننا، ونسعى لعلاقات متزنة مع دول الإقليم". وحذر البرهان من التدخل فى شؤون الجيش، مشددًا على أن الجيش يمثل وحدة السودان وتماسكه. وقال البرهان: "إن الجيش هو القومية التى تجمعنا كلنا".

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