مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالعراق: استرداد 17 ألف قطعة أثرية مهربة لأمريكا

جدة - نرمين السيد - كشفت هبة التميمى، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالعراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل أكبر عملية استرداد آثار مهربة من بلاد الرافدين، مؤكدة أنه جرى استعادة آلاف القطع الأثرية النادرة التى سرقت، وتم تهريبها من العراق بعد حرب عام 2003.





استعادة آثار العراق

وقالت التميمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عملية استرداد الآثار العراقية لاقت ترحيبًا من العراقيين، خصوصًا علماء الأثار، الذين أثنوا على الجهود المبذولة لاستعادة تلك القطع الآثرية.

استعادة 17 ألف قطعة آثرية

وأشارت إلى أن القطع الأثرية المستردة تمثل جزءًا هامًا من الحضارة العراقية، ويصل عددها إلى 17 ألف قطعة، ويصل عمرها إلى 4 آلاف عام، حيث تنتمى إلى الحضارة السومرية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إعادة هذه القطع الآثرية على متن طائرة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى، الذى كان فى زيارة للولايات المتحدة.

ملحمة جلجامش

وأوضحت أنه من أهم القطع المستردة لوح أثرى مصنوع من الطين، ومكتوب عليه باللغة المسمارية، وجزء من ملحمة جلجامش السومرية، التى تعتبر أحد أقدم الأعمال البشرية.

وتابعت أن عودة تلك القطع الأثرية النفيسة قبولاً وترحيبًا من العراقيين، إذ أنها تمثل العمق الحضارى للبلاد، قائلة: "ربما عودة تلك الآثار ترمم من جرحهم التى تسبب فيها تنظيم داعش الإرهابى، بعد أن قام بهدم الكثير من المواقع الأثرية، ولا سيما الموقع الأثرى الحضارى الذى هدمه داعش بالكامل.

أثار مهربة إلى بريطانيا

وأشارت إلى أن الجهود مازالت مستمرة لاسترداد القطع الآثرية التى تم تهريبها من العراق إلى المملكة المتحدة البريطانية أيضًا أثناء الغزو الأمريكى للعراق.