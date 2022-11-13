رئيس وزراء اليابان: ندعم تحقيق الاستقرار فى تايوان

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الوزراء اليابانى لنظيره الصينى لى كه تشيانغ، أمس السبت، عن أمله فى سعى البلدين إلى تأسيس علاقات "بناءة ومستقرة".
وقالت وزارة الخارجية اليابانية فى بيان، أمس السبت، إن لى أشار إلى أهمية العلاقات اليابانية الصينية خلال اجتماع وجيز تم فيه تبادل وجهات النظر بين الجانبين، وعقد على هامش قمة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حضرتها كذلك كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية فى كمبوديا.
وتعد زيارة كيشيدا إلى كمبوديا المحطة الأولى لحضور قمة "آسيان"، فى جولة تستغرق أسبوعًا، يزور خلاله إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين وتايلاند لحضور اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى "أبيك".
ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يجرى كيشيدا الترتيبات النهائية لعقد محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال اجتماع "أبيك" المرتقب فى بانكوك.
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