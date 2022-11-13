جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "العين" الإخبارى، وقع الزلزال فى الساعة 9:47 صباح الأحد، وفق مركز شبكات الزلازل الصيني. وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 22.44 درجة شمالا، وخط طول 121.10 درجة شرقا. ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات بسبب الزلزال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.