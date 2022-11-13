بايدن: ناقشنا تحقيق الأمن والاستقرار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكى فى قمة "آسيان"، والمقامة بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه، منذ أمس السبت، وهى القمة التى تجمع زعماء دول جنوب شرق آسيا.
وفى السياق ذاته، تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك-يول، بتوسيع دعم كييف إنسانيًا، لمساندة الأوكرانيين فى ظل الحرب الدائرة.
ويغادر بايدن كمبوديا، اليوم الأحد، متوجهًا إلى جزيرة بالى الإندونيسية لحضور قمة العشرين المقرر انعقادها يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
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