روسيا تحذر: لم نستخدم حتى الآن ترسانتنا الكاملة من الأسلحة

وأضاف ميدفيديف - فى منشور له عبر "تليجرام" أن "روسيا هى التى تحمى مواطنيها، وستواصل إعادة أراضيها، وموسكو، وليست الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو كييف، هى التى تبنى نظاما عالميا مستقبليا، وسيتم بناء مثل هذا النظام العالمى المتكافئ، وهى تقاتل بمفردها ضد الناتو والغرب، لذا فإن أية مقارنات مع الماضى هى أمر غير صحيح أو تقليدى".
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعشرات المنازل.
وأعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية لدنيبروبتروفسك - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه فى الليل، تم استهداف منطقتى نيكوبول ومارانيتس بقصف روسى من خلال راجمات صواريخ من طراز جراد والمدفعية الثقيلة، وسقط ما يقرب من 40 قذيفة فى المدينة ليلا، وأصيبت امرأتان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، وتضرر أكثر من 40 مبنى سكنى وأكثر من عشرين مبنى تجارى وعدة أنابيب غاز وخطوط كهرباء.
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