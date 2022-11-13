روسيا تحذر: لم نستخدم حتى الآن ترسانتنا الكاملة من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، إن "بلاده لم تستخدم حتى الآن ترسانتها الكاملة من الأسلحة فى عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا لأسباب واضحة لجميع العقلاء، ولم تضرب جميع الأهداف المحتملة فى الداخل، وتبذل قصارى جهدها لإنقاذ حياة أفراد خدمتها والمدنيين أثناء أداء مهام قتالية".





وأضاف ميدفيديف - فى منشور له عبر "تليجرام" أن "روسيا هى التى تحمى مواطنيها، وستواصل إعادة أراضيها، وموسكو، وليست الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى أو كييف، هى التى تبنى نظاما عالميا مستقبليا، وسيتم بناء مثل هذا النظام العالمى المتكافئ، وهى تقاتل بمفردها ضد الناتو والغرب، لذا فإن أية مقارنات مع الماضى هى أمر غير صحيح أو تقليدى".

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول بمقاطعة دنيبروبتروفسك ما أدى إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار بعشرات المنازل.

وأعلن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية لدنيبروبتروفسك - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه فى الليل، تم استهداف منطقتى نيكوبول ومارانيتس بقصف روسى من خلال راجمات صواريخ من طراز جراد والمدفعية الثقيلة، وسقط ما يقرب من 40 قذيفة فى المدينة ليلا، وأصيبت امرأتان وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، وتضرر أكثر من 40 مبنى سكنى وأكثر من عشرين مبنى تجارى وعدة أنابيب غاز وخطوط كهرباء.