عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم العشرات من المستوطنين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التى تواصل الانتشار المكثف فى البلدة القديمة فى القدس المحتلة، وتنفذ عمليات اقتحام للمنازل الفلسطينية.





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