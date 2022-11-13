رئيس وزراء أستراليا: نسعى لتعزيز التعاون مع الصين

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام أسترالية أكدت، اليوم الأحد، أن ألبانيز تحدث لفترة وجيزة مع رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج، فى قمة إقليمية فى كمبوديا، ما أثار بعض التوقعات بعقد قمة رسمية مع الرئيس شى جين بينج.

ووفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية، فقد تحدث ألبانيز ولى كه تشيانج، لدى وصولهما إلى حفل أقيم على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" فى فنوم بينه.

وأثار اللقاء احتمال عقد اجتماع بين ألبانيز وشى فى قمة مجموعة العشرين فى إندونيسيا يوم الإثنين.

ويوم الأربعاء الماضى، صرح الزعيم الأسترالى، بأن الاجتماع مع شى سيكون تطورًا إيجابيًا بعد سنوات من توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تدهورت العلاقات فى السنوات الأخيرة إثر قرار الصين بفرض عقوبات على بعض الواردات الأسترالية، ردًا على دعوة كانبرا لإجراء تحقيق دولى فى منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19".