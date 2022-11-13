بايدن: سأحدد «الخطوط الحمراء» فى العلاقات مع بكين

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، أنه سيسعى إلى تحديد الخطوط الحمراء فى العلاقات مع بكين خلال محادثاته التى سيجريها مع نظيره الصينى شى جين بينج، خلال قمة العشرين فى إندونيسيا.





ومن المقرر أن يغادر بايدن اليوم كمبوديا بعد حضوره قمة آسيان، حيث شدد على ضرورة حل قضايا المنطقة الممتدة من جنوب بحر الصين وحتى ميانمار. وكان بايدن قد وصل أمس السبت إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، للانضمام إلى قمة تجمع زعماء دول جنوب شرق آسيا، وسيتوجه إلى جزيرة بالى الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

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