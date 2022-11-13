سول تتعهد بتوسيع دعم كييف إنسانيًا

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك-يول، اليوم الأحد، بتوسيع دعم كييف إنسانيًا، لمساندة الأوكرانيين فى ظل الحرب الدائرة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





كما شدد رئيس كوريا الجنوبية على ضرورة منع أى تصعيد للتوتر فى بحر الصين الجنوبى. وكان يون سوك-يول، دعا خلال كلمته بقمة الآسيان فى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، أمس السبت، إلى أهمية التعاون فى جميع أنحاء القارة الآسيوية لمعالجة التحديات المشتركة. ووفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، قال الرئيس الكورى الجنوبى، إن المجتمع الدولى يواجه مجموعة من التحديات مثل الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على أزمة فى الغذاء وأمن الطاقة الناجمة عن تغير المناخ والتى تفاقمت بفعل الصراع الذى طال أمده فى أوكرانيا.

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