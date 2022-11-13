رئيس كوريا الجنوبية: يجب منع أى تصعيد للتوتر فى بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس كوريا الجنوبية دعا فى كلمته بقمة الآسيان فى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، أمس السبت، إلى أهمية التعاون فى جميع أنحاء القارة الآسيوية لمعالجة التحديات المشتركة.

ووفقا لما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، قال الرئيس الكورى الجنوبى، إن المجتمع الدولى يواجه مجموعة من التحديات مثل الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، علاوة على أزمة فى الغذاء وأمن الطاقة الناجمة عن تغير المناخ والتى تفاقمت بفعل الصراع الذى طال أمده فى أوكرانيا.

وأضاف أن آسيان والدول الثلاث ـ اليابان والصين وكوريا الجنوبية ـ ينبغى أن تتغلب على هذه التحديات المعقدة من خلال التضامن والتعاون، وأهمية التعاون أكثر مما هو عليه الآن.