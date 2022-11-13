أستراليا: إمدادات الغاز والفحم إلى اليابان لن تتعطل بسبب إجراءاتنا الحكومية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينج، أن إمدادات الغاز والفحم إلى اليابان لن تتعطل بسبب الإجراءات الحكومية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وسط مخاوف من أن تؤدى مثل هذه الخطوات إلى تقييد صادرات الطاقة من الدولة الغنية بالموارد.





وأوضحت كينج - فى مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" قبل زيارتها إلى اليابان - أن أى تدخلات فى سوق الغاز الطبيعى المسال تدرسها الحكومة، لن تؤثر على الصادرات والعقود طويلة الأجل، قائلة "مصممون وسنضمن أن هذه الإجراءات لن تؤثر على إمدادات الغاز أو الفحم لليابان وأن أستراليا ملتزمة بضمان أن تظل هذه الصادرات على المسار الصحيح دائمًا".

وستلتقى كينج مع عدد من ممثلى الحكومة ورجال الأعمال خلال زيارتها لليابان التى من المفترض أن تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا.

وكانت أستراليا أكبر مصدر للغاز فى العالم فى العام الماضى، مع اعتماد اليابان عليها بحوالى 40% من الغاز الطبيعى المسال، فهى أكبر مورد لها، وتأتى التطمينات وسط أزمة أسعار الغاز المحلية فى أستراليا حيث بدأت محطات الفحم القديمة فى البلاد فى التوقف عن العمل، وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعى المسال بشكل كبير بسبب آثار الحرب المستمرة فى أوكرانيا.

ودعا المشرعون إلى التدخل فى سوق الغاز للحد من الزيادات فى أسعار الغاز المحلي، مثل تحديد سقف الأسعار أو ضرائب الأرباح، بينما لم تؤكد الحكومة بعد الإجراءات التى يجرى النظر فيها، كما تم تحذير الأستراليين من نقص متوقع فى الغاز على الساحل الشرقى للبلاد العام المقبل، على الرغم من كونهم أحد أكبر منتجى الغاز الطبيعى بالعالم، ومع ذلك، رفض الخبراء المزاعم بوجود مشكلة فى إمدادات الغاز، مشيرين بدلاً من ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات الأسترالية مقارنة بالاستهلاك المحلى.

بينما استبعدت كينج فرض قيود على تصدير الغاز فى عام 2023 بعد إبرام اتفاق مع منتجى الغاز المحليين، إلا أنها ذكرت أنه يظل خيارًا مهمًا لكانبيرا لضمان أمن الطاقة فى حالة حدوث عجز فى المستقبل، وعلى الرغم من أزمة الطاقة المستمرة، استبعدت كينج أيضًا إمكانية إدخال الطاقة النووية إلى نظام الطاقة الأسترالي، قائلة إنها "غير مطروحة" فى ظل الإدارة الحالية.