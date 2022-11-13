لافروف: الناتو يبحث عن نفوذ فى آسيا والمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، إن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يبحث عن نفوذ فى آسيا والمحيط الهادئ، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وحذر لافروف، من أن الولايات المتحدة وشركاؤها يصرون على طرح تقييم غير مقبول للموقف فى أوكرانيا خلال قمة شرق آسيا، لافتًا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات جماعية خلال قمة آسيان بسبب اللهجة غير المقبولة من الولايات المتحدة وشركائها الغربيين بشأن الوضع فى أوكرانيا. وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن "الولايات المتحدة نجحت فى محاولاتها زعزعة استقرار منطقة آسيان وتقسيم الرابطة".

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