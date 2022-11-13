العالم اليوم - تحليق لطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل صينية بالقرب من تايوان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:21 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن الجيش الصيني أطلق 36 طائرة مقاتلة وقاذفات قنابل بالقرب من الجزيرة.

وقالت الوزارة إن 10 طائرات حلقت، السبت، فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي الصيني.

وأضافت أن بينها 6 طائرات من طراز "شنيانغ جيه-11" و4 طائرات من طراز "جيه-16".

وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلها.

وفي إطار دعم الجزيرة وعلى مدى السنوات الأخيرة، أبحرت سفن حربية أميركية، وفي بعض الأحيان سفن لدول حليفة مثل بريطانيا وكندا، بشكل روتيني عبر مضيق تايوان، مما أثار حفيظة الصين، التي تعتبر تايوان إقليما تابعا لها وهو ما تعارضه حكومة الجزيرة.

وكانت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس قد أغضبت الصين، وأجرت الصين بعد ذلك تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة.