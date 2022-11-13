بايدن يقبل استقالة رئيس إدارة الجمارك والحدود الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأضافت المتحدثة الأمريكية - فى بيان اليوم - إن بايدن وجه الشكر لماجنوس، على جهوده فى إصلاح إدارة الشرطة فى ثلاث مدن عمل بها.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن هذه استقالة ماجنوس جاءت بعد أن أبلغه إليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلى الأمريكى بأنه إما أن يستقيل أو عليه أن يتوقع أن يتم فصله من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى طالبوا باستقالة ماجنوس فى وقت سابق من هذا الشهر بعد تقارير صحفية أفادت بأنه غير كفء فى القيام بمهامه الوظيفية.

وأوضحت أن بايدن كان قد اختار ماجنوس لأسباب من بينها أنه كان ينتقد سياسات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بشأن المهاجرين لكن البعض تساءل عما إذا كانت خلفيته فى العمل الشرطى بدلا من مجال تنفيذ قوانين الهجرة والحدود ربما جعلته أقل كفاءة للقيام بمهام منصبه.